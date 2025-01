Sanremo 2025, Topo Gigio re del FantaSanremo: 1 milione di iscritti dopo l’annuncio di Corsi

(Adnkronos) – Il FantaSanremo ha raggiunto un milione di iscritti a due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2025. L’annuncio dei duetti per la serata cover, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha ulteriormente accelerato le iscrizioni, con oltre 100.000 nuove squadre create in meno di 24 ore. Sorprendentemente, Topo Gigio si candida a re del FantaSanremo, grazie al duetto inedito con Lucio Corsi.

La collaborazione tra Lucio Corsi e Topo Gigio ha suscitato la curiosità dei fantagiocatori, che puntano sul cantautore toscano, già considerato una rivelazione di questa edizione. E se la serata dei duetti non influenzerà la classifica finale del festival, lo stesso non vale per il FantaSanremo. Topo Gigio e tutti gli atri artisti ospiti della serata cover potranno influenzare il gioco con bonus o malus: dall’outfit a ciò che diranno o faranno sul palco. Nonostante l’entusiasmo per Corsi, i capitani più gettonati restano Achille Lauro, Elodie, Olly, Giorgia e Tony Effe. Tuttavia, nelle squadre trovano spazio anche Emis Killa, Modà, Rkomi e la più giovane del festival, Sarah Toscano. Oltre alle novità nel regolamento e ai bonus e malus a sorpresa, svelati ogni sera alle 20 sui social, sono in arrivo ulteriori sorprese dagli organizzatori, a partire da una sigla che si preannuncia iconica e che sarà presto rivelata. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)