Sanremo 2025, Vannacci al Festival. Rai: “Non è invitato da noi”

(Adnkronos) –

Il generale Roberto Vannacci in sala al festival di Sanremo 2025? “Non l’abbiamo invitato noi, non è un biglietto omaggio della Rai”. Così il direttore dell’Intrattenimento Day Time Marcello Ciannamea sulla presenza all’Ariston nella serata del 13 febbraio di Roberto Vannacci, annunciata dallo stesso Vannacci nei giorni scorsi. Vannacci sarà ospite alle 11 del 14 febbraio del Casinò di Sanremo per presentare il suo libro nell’ambito della rassegna ‘Martedì Letterari’ dell’associazione culturale Sanremo Incontra. E, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe stata proprio l’organizzazione della rassegna, che ha dei biglietti in dotazione, ad invitare l’europarlamentare leghista ad assistere alla serata del festival del 13 febbraio. Ieri, alla vigilia dell’apertura del Festival, l’europarlamentare della Lega si è espresso ai microfoni di Un giorno da Pecora. “Io a Sanremo? E’ la prima volta che partecipo, per me è una cosa nuova, di solito non lo seguo nemmeno in tv ma stavolta sono stato invitato da ‘Sanremo incontra’, un’associazione culturale, grazie alla quale la mattina del 14 febbraio presenterò i miei libri al Casinò e la sera del 13 sera sarò tra il pubblico dell’Ariston’, ha detto l’europarlamentare della Lega. Ha già pensato a come vestirsi per la sua prima volta al Festival? ”Pensavo con un accappatoio che piace molto, ma chissà…”, ha ironizzato Vannacci a Radio1, aggiungendo: ”Di certo non avrò brillantini né piume di struzzo, il mio sarà un abbigliamento sobrio. Non voglio fare esibizionismo, né spettacolo, andrò solo a godermi la manifestazione”. Se l’avessero fatta salire sul palco, quale canzone le piacerebbe cantare? ”’La chiamavano bocca di rosa’ di De Andrè, oppure ‘l’Avvelenata’ di Guccini o ‘Generale’ di De Gregori”, ha concluso Vannacci. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)