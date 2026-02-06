10.9 C
Sanremo 2026, Andrea Pucci in ‘nude look’ sui social: “Sto arrivando”

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Nudo alla meta… del festival. Andrea Pucci ha risposto con un post – in cui scrive “Sanremo… sto arrivando” accanto a una foto in cui appare completamente nudo al mare ripreso di fianco ma con il ‘lato b’ bene in vista – all’annuncio della sua partecipazione alla kermesse Sanremo. 

Il comico, come annunciato, avrà il ruolo di co-conduttore della terza serata, giovedì 26 febbraio, di Sanremo 2026.  

 

 

Un post che non è passato inosservato a Carlo Conti, il quale è intervenuto con un commento ironico: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!!!”. “ahahhahahhahahahahahahah boh vediamo”, la controreplica del comico.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

