10.2 C
Firenze
domenica 30 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia (LDA) e Aka 7even, il ‘caso’ della foto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlo Conti annuncia LDA e Aka 7even tra i big del Festival di Sanremo 2026, ma al Tg1 sbagliano foto. Qualcosa non va per il verso giusto durante l’annuncio del direttore artistico che oggi, al telegiornale delle 13.30, ha svelato ufficialmente i 30 big che saliranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo.  

 

La grafica mandata in onda non ha accompagnato l’annuncio di Conti in maniera perfetta: accanto a LDA, figlio di Gigi D’Alessio, è spuntato infatti il volto di un altro giovane ragazzo. L’immagine ritraeva infatti l’attore italiano Stefano Scala, completamente esterno all’annuncio di Conti.  

Lo scambio di persona, notato dagli utenti, ha scatenato una serie di reazioni esilaranti sui social e ha catturato l’attenzione del diretto interessato. Aka7even ha commentato con una battuta: “Non mi ricordavo così”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.2 ° C
11.8 °
8.9 °
56 %
0.8kmh
100 %
Dom
10 °
Lun
12 °
Mar
13 °
Mer
13 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1400)ultimora (1313)demografica (45)sport (42)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati