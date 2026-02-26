18.4 C
Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Meno donne? Scelgo in base alle canzoni”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Botta e risposta tra Carlo Conti e una giornalista sulla “poca presenza femminile” fra gli artisti in gara al Festival di Sanremo. “Io mi assumo la responsabilità delle scelte che ho fatto in base alle canzoni che sono state presentate”, ha risposto secco il direttore artistico nel corso della conferenza stampa della terza serata.  

“E’ come andare da un fioraio e vedere cosa c’è a disposizione – ha spiegato Conti – Bisogna fare delle scelte, poi può capitare di fare degli errori, per carità, ma io ho scelto sulla base delle canzoni”.  

“Io speravo quest’anno che tante donne presentassero delle canzoni e purtroppo non l’hanno fatto – ha chiarito il conduttore – E’ come il vino, si va ad annate”. Evidentemente “è un momento discografico in cui la produzione maschile è maggiore di quella femminile”, ha aggiunto il direttore artistico. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.4 ° C
19.9 °
17.8 °
54 %
2.1kmh
0 %
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1417)ultimora (1255)sport (81)Eurofocus (47)demografica (34)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati