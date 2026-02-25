14.4 C
Sanremo 2026, Chiello chi è: in gara con il brano ‘Ti penso sempre’

(Adnkronos) – Chiello è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell’Ariston per la seconda serata della kermesse canora.  

Questa è la prima partecipazione come concorrente in gara con il brano ‘Ti penso sempre’. Ha precedentemente calcato il palco dell’Ariston nel 2025 come ospite durante la serata delle cover con Rose Villain, sulle note di ‘Fiori rosa, fiori di pesco’, brano di Lucio Battisti. 

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è nato nel 1999 a Venosa in Basilicata. La sua è considerata come una delle voci più originali e riconoscibili della nuova scena musicale italiana. È capace di attraversare trap, indie pop e cantautorato. Inizia a fare musica intorno ai dodici anni, affascinato da un mix di stili, da Fabri Fibra a Nirvana, fino ai cantautori come Luigi Teco e Gino Paoli. 

Frequenta il liceo artistico, ma abbandona al penultimo anno per dedicarsi completamente alla musica. Intraprende una carriera solista che lo porta a collaborare con artisti di primo piano come Mace, Colapesce, Rkomi, Madame, Sick Luke, Mahmood, Tedua, Coez e Guè. 

Nel 2021 pubblica il singolo ‘Quanto ti vorrei’, prodotto da Shablo, che anticipa l’album d’esordio ‘Oceano Paradiso’: undici tracce che mixano vari generi, da indie pop, rock alternativo e cantautorato contemporaneo, con testi malinconici e profondi. Il disco ottiene il disco d’oro. 

Il successo di ‘Quanto ti vorrei’ lo porta come ospite ai live di X Factor 2021, ai palchi del TIM Summer Hits e dei TIM Music Awards all’Arena di Verona nel 2022, accompagnati dal primo tour ufficiale. Nel 2023 pubblica poi l’album ‘Mela marcia’. 

Il 2024 e il 2025 sono gli anni di ‘Scarabocchi’, il terzo album in studio uscito ad aprile 2025. Nello stesso periodo, Chiello prende parte al brano ‘Paradiso’ di Mahmood con Tedua e a ‘Ruggine’ di Mace con Coez. 

Nel febbraio 2025 arriva sul palco del Festival di Sanremo come ospite di Rose Villan nella serata delle cover, interpretando ‘Fiori rosa, fiori di pesco’ di Lucio Battisti. 

Il nome ‘Chiello’ pare che sia nato come evoluzione di un nome d’arte usato agli inizi, ‘Pistacchiello’, che è diventato la sua identità artistica stabile, separata dal nome di battesimo. 

Il brano parla di un amore finito. ‘Ti penso sempre’ è un’esperienza collettiva che chiunque di noi potrebbe vivere e che ognuno può interpretare a modo proprio.  

Mi piacerebbe dirti che 

Non ho pensato a te 

È che non riesco a svegliarmi 

E sapere che oramai non ci sei 

Poi questo fottuto letto 

Che non mi sembra fatto per due 

Avevi detto che ero l’unico 

Ed io ci avevo quasi creduto 

Ti penso sempre 

Voglio disinnamorarmi 

E non è rimasto niente 

Solo una scheggia di noi due 

Pensi sia stato uno sbaglio 

Venire sotto casa tua 

Non ho trovato il coraggio 

Di dirti quello che ho fatto 

Ma almeno non ti ho detto una bugia 

Una bugia 

A cosa serve il tuo odio 

Se la colpa è solo tua 

Ti penso sempre 

Voglio disinnamorarmi 

E non è rimasto niente 

Solo una scheggia di noi due 

Quindi amarsi a cosa serve? 

Se finiamo per odiarci 

Quanto tempo che si perde 

A dirsi ti amo e dopo addio 

Pensi sia stato uno sbaglio 

Lasciami sciogliere nell’agonia 

Non meritavo uno schiaffo 

Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia 

Lasciami sciogliere nell’agonia 

Nell’agonia 

Se ti rivedo ti. 

spettacoli

