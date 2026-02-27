Sanremo 2026, Cristina D’Avena ospite con ‘Occhi di gatto’: la sigla del cartone anni ’80

(Adnkronos) –

Un tuffo negli anni ’80. Stasera, venerdì 26 febbraio, al Festival di Sanremo Le Bambole di Pezza, fra i 30 artisti in gara, si esibiscono sul palco del Teatro Ariston con il brano ‘Occhi di gatto’ accompagnate da Cristina d’Avena.

‘Occhi di gatto’, incisa nel 1985, è la celebre sigla del cartone omonimo, scritta da Alessandra Valeri Manera su musica e arrangiamento di Ninni Carucci. Un brano diventato cult e legato a uno dei cartoni animati più iconici e frizzanti degli anni ’80, Occhi di gatto.

La serie racconta la storia di tre sorelle – Sheila, Kelly e Tati – che gestiscono il caffè ‘Cat’s Eye’, situato proprio di fronte alla stazione di polizia. In realtà, il locale è la copertura di una raffinata banda specializzata nel furto di opere d’arte, anch’essa chiamata ‘Occhi di gatto’. Le tre non rubano per profitto, ma per recuperare le opere appartenute al padre, il pittore Michael Heinz, scomparso misteriosamente dopo che la sua collezione era stata dispersa.

A dare ulteriore tensione alla trama è il rapporto tra Sheila e l’ispettore Matthew incaricato di catturare la banda e ignaro dell’identità della fidanzata. Un intreccio che alterna azione, ironia e romanticismo.

Tre ragazze bellissime

tre sorelle furbissime

son tre ladre abilissime

molto sveglie agilissime

Con astuzia e perizia

ed sempre un poco di furbizia

riesco sempre a fuggire

e nel nulla risparmiare

È questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito la’, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto.

Tre fanciulle sveltissime

tre tipette esilissime

son tre ladre abilissime

dolci ma modernissime

Senza forza ne violenza

poiché fanno sempre tutto con prudenza

sono pronte a rubare

solo cose assai rare

E’ questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito lì, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto!

E’ questo il nome del trio compatto

son tre sorelle che han fatto un patto.

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

(Oh Oh Oh Occhi di gatto)

Ecco ha colpito lì, di soppiatto

fuggendo poi con un agile scatto

