Sanremo 2026, Cristina D'Avena ospite con 'Occhi di gatto': la sigla del cartone anni '80

(Adnkronos) –
Un tuffo negli anni ’80. Stasera, venerdì 26 febbraio, al Festival di Sanremo Le Bambole di Pezza, fra i 30 artisti in gara, si esibiscono sul palco del Teatro Ariston con il brano ‘Occhi di gatto’ accompagnate da Cristina d’Avena.  

‘Occhi di gatto’, incisa nel 1985, è la celebre sigla del cartone omonimo, scritta da Alessandra Valeri Manera su musica e arrangiamento di Ninni Carucci. Un brano diventato cult e legato a uno dei cartoni animati più iconici e frizzanti degli anni ’80, Occhi di gatto. 

La serie racconta la storia di tre sorelle – Sheila, Kelly e Tati – che gestiscono il caffè ‘Cat’s Eye’, situato proprio di fronte alla stazione di polizia. In realtà, il locale è la copertura di una raffinata banda specializzata nel furto di opere d’arte, anch’essa chiamata ‘Occhi di gatto’. Le tre non rubano per profitto, ma per recuperare le opere appartenute al padre, il pittore Michael Heinz, scomparso misteriosamente dopo che la sua collezione era stata dispersa. 

A dare ulteriore tensione alla trama è il rapporto tra Sheila e l’ispettore Matthew incaricato di catturare la banda e ignaro dell’identità della fidanzata. Un intreccio che alterna azione, ironia e romanticismo. 

Tre ragazze bellissime 

tre sorelle furbissime 

son tre ladre abilissime 

molto sveglie agilissime 

Con astuzia e perizia 

ed sempre un poco di furbizia 

riesco sempre a fuggire 

e nel nulla risparmiare 

È questo il nome del trio compatto 

son tre sorelle che han fatto un patto. 

(Oh Oh Oh Occhi di gatto) 

(Oh Oh Oh Occhi di gatto) 

Ecco ha colpito la’, di soppiatto 

fuggendo poi con un agile scatto 

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto. 

Tre fanciulle sveltissime 

tre tipette esilissime 

son tre ladre abilissime 

dolci ma modernissime 

Senza forza ne violenza 

poiché fanno sempre tutto con prudenza 

sono pronte a rubare 

solo cose assai rare 

E’ questo il nome del trio compatto 

son tre sorelle che han fatto un patto. 

(Oh Oh Oh Occhi di gatto) 

(Oh Oh Oh Occhi di gatto) 

Ecco ha colpito lì, di soppiatto 

fuggendo poi con un agile scatto 

Occhi di gatto un altro colpo è stato fatto! 

E’ questo il nome del trio compatto 

son tre sorelle che han fatto un patto. 

(Oh Oh Oh Occhi di gatto) 

(Oh Oh Oh Occhi di gatto) 

Ecco ha colpito lì, di soppiatto 

fuggendo poi con un agile scatto 

