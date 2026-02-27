12.6 C
Sanremo 2026, Dargen D’Amico porta ‘Il disertore’ di Boris Vian sul palco

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Con il duetto con Pupo, Dargen D’Amico ha riportato al centro dell’attenzione ‘Il disertore’, la celebre canzone pacifista di Boris Vian (1920-1959) scritta nel 1954. La cover di ‘Su di noi’ – la canzone più nota del cantante aretino Enzo Ghinazzi, alias Pupo, presentata a Sanremo nel 1980 – è diventata un mash-up pieno di riferimenti culturali, ma il cuore del brano è rimasto il messaggio universale di Vian: il rifiuto della guerra e la difesa della vita. 

Scritta nel contesto della disfatta francese a Dien Bien Phu, la canzone ‘Le Déserteur’ si presenta come una lettera a un “egregio Presidente”, dove il protagonista dichiara di non poter uccidere né diventare un assassino. Interpretata per la prima volta da Marcel Mouloudji nel 1954, la canzone ha attraversato generazioni e confini, con versioni di artisti come Serge Reggiani e Joan Baez, che la utilizzò per moltissime marce pacifiste al tempo della guerra in Vietnam.  

La versione italiana più conosciuta è quella tradotta da Giorgio Calabrese, che è stata incisa da Ornella Vanoni nel 1971, da Serge Reggiani nel 1972, da Ivano Fossati nel 1992, dai Marmaja nel 2002, dai Folkabbestia nel 2006 e da Zibba e Almalibre nel 2013. La sua forza pacifista ha spesso provocato censura e scalpore, diventando simbolo universale di protesta contro la guerra. 

Dargen D’Amico ha alternato la recitazione dei versi di Vian alla melodia di ‘Su di noi’ cantata da Pupo. Ma non è tutto: la cover ha incluso anche la melodia ebraica di ‘Gam Gam’, basata sul Salmo 23 dell’Antico Testamento delle Sacre Scritture, che ha aggiunto un richiamo spirituale e universale al brano, creando un ponte tra culture e generazioni.  

Sul finale, la canzone ha evocato la memoria e l’impegno civile con due citazioni iconiche: la voce di Charlie Chaplin nel film ‘Il grande dittator’ (1940) – ‘Più che macchinari ci serve umanità’ – e il monito di Papa Francesco ‘Non rassegnamoci alla guerra’. 

