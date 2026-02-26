11.3 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, doppia Laura Pausini sul palco: l’imitazione di Vincenzo De Lucia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Intervista doppia tra Laura Pausini e… ‘Laura Pausini’. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sul palco dell’Ariston è tornato Vincenzo De Lucia, l’imitatore che in queste serate ha vestito i panni della co-conduttrice.  

Ne è nato un siparietto esilarante: un’intervista doppia diretta da Carlo Conti, che ha finto di non riuscire a distinguere l’originale dall’imitazione. “Due Laura, devo capire qual è quella giusta”, ha scherzato Carlo Conti dando il via a una serie di domande trabocchetto. “Quanti grammy hai vinto?”, ha chiesto Conti. Domanda a cui la vera Laura Pausini non ha saputo rispondere: “Non mi ricordo”, mettendo ancora più in difficoltà Conti.  

“Chi sono io? Sono una ragazza semplice, ho vinto solo 5 grammy, 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 1 golden globe… io non sono cambiata è cambiato il mio conto in banca”, ha scherzato l’imitatore De Lucia. Alla domanda di Conti: “La prima cosa che pensi quando ti svegli al mattino?”. “Mia figlia Paola”, ha risposto Laura Pausini. De Lucia rilancia con la battuta pronta: “Che sono nata nel corpo di Laura Pausini. Pensa se nascevo te Carlo, 20 anni a condurre l’Eredità… che palle”.  

Il momento ‘rivelazione’ arriva quando prova a mascherare la vera Laura Pausini facendo intonare ‘La solitudine’. Ma nonostante ciò, per Carlo Conti la vera Pausini è quella sbagliata e incorona così Vincenzo De Lucia. Insomma, tutto parte della gag.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.3 ° C
12.7 °
9.8 °
80 %
1kmh
0 %
Ven
18 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
18 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1496)ultimora (1324)sport (84)Eurofocus (50)demografica (38)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati