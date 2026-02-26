Sanremo 2026, doppia Laura Pausini sul palco: l’imitazione di Vincenzo De Lucia

(Adnkronos) –

Intervista doppia tra Laura Pausini e… ‘Laura Pausini’. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026 sul palco dell’Ariston è tornato Vincenzo De Lucia, l’imitatore che in queste serate ha vestito i panni della co-conduttrice.

Ne è nato un siparietto esilarante: un’intervista doppia diretta da Carlo Conti, che ha finto di non riuscire a distinguere l’originale dall’imitazione. “Due Laura, devo capire qual è quella giusta”, ha scherzato Carlo Conti dando il via a una serie di domande trabocchetto. “Quanti grammy hai vinto?”, ha chiesto Conti. Domanda a cui la vera Laura Pausini non ha saputo rispondere: “Non mi ricordo”, mettendo ancora più in difficoltà Conti.

“Chi sono io? Sono una ragazza semplice, ho vinto solo 5 grammy, 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 1 golden globe… io non sono cambiata è cambiato il mio conto in banca”, ha scherzato l’imitatore De Lucia. Alla domanda di Conti: “La prima cosa che pensi quando ti svegli al mattino?”. “Mia figlia Paola”, ha risposto Laura Pausini. De Lucia rilancia con la battuta pronta: “Che sono nata nel corpo di Laura Pausini. Pensa se nascevo te Carlo, 20 anni a condurre l’Eredità… che palle”.

Il momento ‘rivelazione’ arriva quando prova a mascherare la vera Laura Pausini facendo intonare ‘La solitudine’. Ma nonostante ciò, per Carlo Conti la vera Pausini è quella sbagliata e incorona così Vincenzo De Lucia. Insomma, tutto parte della gag.

