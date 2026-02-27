11.8 C
venerdì 27 Febbraio 2026
Sanremo 2026, Eros Ramazzotti show: cosa è successo nel fuorionda

(Adnkronos) –
Eros Ramazzotti show. Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2026, il cantante è stato super ospite insieme alla star internazionale Alicia Keys per cantare ‘L’Aurora’. Tutto era pronto, la cantante era seduta al pianoforte quando però un problema tecnico ha interrotto la performance dopo le prime note: “Stop, stop. Non riesco a sentire in cuffia”, ha detto Keys. Accanto a lei, Ramazzotti che ha provato subito ad alleggerire la situazione con una battuta: “Il bello della diretta”.  

Carlo Conti, tempestivamente, è intervenuto anticipando un blocco pubblicitario, per consentire ai tecnici di provvedere a ripristinare il problema. E durante i pochi minuti di pubblicità, Eros Ramazzotti nel fuorionda ha intrattenuto il pubblico con la sua solita ironia. “Ma il pianoforte almeno c’è?”, ha scherzato il cantante assicurandosi della presenza dello strumento per suonare, anche se era sotto ai suoi occhi.  

“Vorrei farvi vedere – ha detto al pubblico dell’Ariston – cosa c’è qui dietro, hanno speso miliardi e poi c’è un cavo…”, ha continuato avvicinandosi agli strumenti tecnici, subito richiamato ironicamente da Conti. “Non toccare niente”. 

Il conduttore ha poi smorzato l’imbarazzo con una battuta: “Che figura… mi sono scusato con Alicia eh”. “L’ho fatto di proposito per farti stare più sul palco”, ha aggiunto il conduttore rivolgendosi al cantante. Ramazzotti ha continuato il suo show tra battute e canzoncine intrattenendo così il pubblico, prima di potersi esibire questa volta senza problemi.  

