Sanremo 2026, Fru dei The Jackal irrompe (di nuovo) sul palco con i The Kolors

(Adnkronos) –
I The Kolors lo hanno fatto… di nuovo. La band ospite oggi, giovedì 26 febbraio, del Suzuki stage al Festival di sanremo 2026, ha riproposto ‘Tu con chi fai l’amore’, il brano con cui ha gareggiato lo scorso anno. Ma con un ospite speciale: Fru dei The Jackal.  

Nel mezzo dell’esibizione, infatti, il frontman Stash si è fermato improvvisamente, simulando un problema tecnico. Poi, dalle scale è comparso un uomo di spalle con un mantello nero. Pochi secondi di suspence prima della rivelazione: sotto il cappuccio c’era Fru, il comico dei The Jackal.  

 

Il motivo della presenza del comico è un chiaro omaggio a quanto accaduto lo scorso anno: quando durante la serata finale del Festival Fru è salito sul palco dell’Ariston per ballare insieme alla band, coronando un sogno e rendendo quel momento un meme sui social.  

spettacoli

