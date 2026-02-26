Sanremo 2026, gelo tra Achille Lauro e Fedez? Il mistero della scaletta

(Adnkronos) –

Cambio di scaletta ‘sospetto’ al Festival di Sanremo 2026. Nel corso della seconda serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, Achille Lauro, in veste di co-conduttore, avrebbe dovuto presentare l’esibizione di Fedez e Masini sul palco dell’Ariston. Almeno questo prevedeva la scaletta che circolava tra gli addetti ai lavori.

Tuttavia, al momento dell’ingresso della coppia per cantare ‘Male necessario’, Lauro non era al suo posto. E al fianco di Conti c’era Laura Pausini. Un cambiamento che ha alimentato le voci sul fatto che i due abbiano voluto evitare l’incontro, dopo le ruggini sentimentali che li hanno riguardati nel recente passato, in concomitanza con l’ufficializzazione della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)