10.9 C
Firenze
sabato 28 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, Gianluca Grignani ‘dissa’ Laura Pausini sul palco: cosa ha detto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Gianluca Grignani ha lanciato una stoccata a Laura Pausini direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante, ospite questa sera, venerdì 27 febbraio, nella serata delle cover in duetto con Luché con il brano ‘Falco a metà’, ha colto l’occasione per togliersi dalla scarpa un sassolino contro la cantante.  

Terminata l’esibizione, Carlo Conti gli ha consegnato i tradizionali fiori di Sanremo. Ma Grignani aveva già la battuta pronta: “C’è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare…”. Una frase sottile che fa riferimento alla polemica dello scorso anno legata alla cover de ‘La mia storia tra le dita’. 

I dissapori tra i due erano nati in estate dopo che Laura aveva inciso la cover di ‘La mia storia tra le dita’ di Grignani e il cantautore l’aveva bacchettata sui social per non aver sottolineato chi fosse l’autore del brano e per aver modificato il testo, alterandone il significato originale.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.9 ° C
11.1 °
10.2 °
73 %
1kmh
40 %
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
18 °
Mer
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1417)ultimora (1269)sport (72)Eurofocus (45)demografica (31)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati