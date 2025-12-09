12.9 C
Sanremo 2026, i Jalisse e il nuovo no: “Carlo Conti aveva scelto un brano, poi…”

(Adnkronos) – “Carlo Conti aveva scelto un nostro brano, poi…”. I Jalisse hanno presentato la propria candidatura per partecipare al Festival di Sanremo 2026. Il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha trionfato nel Festival del 1997. Da allora, però, la coppia non è più tornata sul palco dell’Ariston: la ‘bocciatura’ arrivata poche settimane fa è la 29esima consecutiva. “Siamo come un artigiano che vede il proprio lavoro sempre più nascosto”, dice Fabio Ricci a La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo. 

“Quest’anno siamo stati rappresentati da un’etichetta indipendente, Altafonte. I discografici hanno incontrato Carlo, gli hanno fatto sentire 3 brani. Lui ne aveva scelto uno suggerendo cambiamenti. Noi li abbiamo fatti e abbiamo rimandato il brano, da lì non abbiamo più saputo nulla”, racconta Alessandra Drusian. 

I Jalisse, in realtà, a Sanremo sono tornati nel 2024 come ospiti speciali nell’ultima edizione condotta da Amadeus. “Siamo tornati a Sanremo nel 2024 grazie a Fiorello, che ha avuto il coraggio di invitarci e riportarci su quel palco. Ci vuole bene e noi ne vogliamo tanto a lui”, dice Ricci. 

