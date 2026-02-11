13.2 C
Firenze
mercoledì 11 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, il post scaramantico di Carlo Conti: “Tocco Ferro”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Carlo Conti tocca ferro. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026 ha pubblicato un post scaramantico che gioca con l’invito a Tiziano Ferro come super ospite della prima serata del festival.  

Conti ha pubblicato su Instagram una vignetta che gli ha dedicato Guido Ciompi, dove, a una voce fuoricampo che gli chiede “Tiziano Ferro alla prima serata?”, il conduttore, mentre fa le corna con una mano, risponde: “Sì, toccare ferro porta sempre fortuna”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.2 ° C
13.8 °
12.6 °
76 %
0.9kmh
75 %
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
10 °
Dom
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1514)ultimora (1338)sport (77)Eurofocus (58)demografica (41)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati