Sanremo 2026, Las Ketchup chi sono: la cover con Elettra Lamborghini

(Adnkronos) –

Las Ketchup saranno protagoniste della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston saliranno per un duetto di puro spettacolo con Elettra Lamborghini sull’intramontabile brano ‘Aserejé’.

Il brano, diventato un vero fenomeno mondiale nei primi anni 2000, tornerà a conquistare il pubblico del Teatro Ariston durante la quarta serata della kermesse canora.

Aserejé è il tormentone nostalgico per eccellenza. Uscito nel 2002, aveva rivoluzionato il concetto di hit estiva, con un ritornello facile da cantare e una coreografia immediata, rimasta ancora oggi impressa e che anche le nuove generazioni replicano. Il testo del brano riprende in modo giocoso la fonetica della prima strofa di Rapper’s Delight degli Sugarhill Gang, creando un mix di ritmo e nonsense che ha segnato la cultura pop dell’epoca.

Las Ketchup sono tre sorelle: Lola, Pilar e Lucía Muñoz, provengono da Córdoba, Andalusia, dove la musica ha sempre fatto parte della vita familiare. Figlie del celebre chitarrista Juan Muñoz, soprannominato El Tomate, hanno scelto un nome che giocasse sul legame con il padre: ecco come è nato il nome Las Ketchup.

Il loro album d’esordio, Hijas del Tomate, ha venduto milioni di copie in pochi mesi e ha consacrato il gruppo come simbolo della musica pop spagnola. Le sorelle hanno partecipato all’Eurovision Song Contest 2006 con Un Blodymary.

L’incontro con Elettra Lamborghini rappresenta una sorta di passaggio di testimone tra generazioni: un duetto che mescola nostalgia e ritmo moderno, pronto a far scatenare il pubblico e a riportare Aserejé sotto i riflettori.

Mira lo que se avecina

Alla vuelta de la esquina

Viene Diego rumbeando

Con la luna en las pupilas

Y en su traje agua marina

Van restos de contrabando

Y donde más no cabe un alma

Allí se mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ che lo conosce

Toca el himno de las doce

Para Diego la cancion más deseada

Y la baila, y la goza y la canta

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

No es cosa de brujería

Que lo encuentre ‘tos los días

Por donde voy caminando

Diego tiene chulería

Y ese point de alegría

Rastafari afrogitano

Y donde más no cabe un alma

Allí se mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ che lo conosce

Toca el himno de las doce

Para Diego la cancion más deseada

Y la baila, y la goza y la canta

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

A nanana, nanana, nanana, na

A nanana, nanana, na

A nanana, nanana, nanana, na

A nananayayayao

A nanana, nanana,

nanana, na A nanana,

nanana, na A nanana, nanana, nanana, na

A nananayayayao

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)