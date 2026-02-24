12 C
Firenze
martedì 24 Febbraio 2026
Sanremo 2026, Laura Pausini ‘inciampa’ sulle parole: lo ‘sfottò’ di Can Yaman

Can Yaman prende ‘in giro’ Laura Pausini. La cantante, co-conduttrice al fianco di Carlo Conti al Festival di Sanremo, è inciampata in qualche incertezza lessicale emiliano-romagnola durante l’annuncio degli artisti in gara. Qualche ‘s’ di troppo, in particolare.  

Il primo momento curioso è arrivato con Ditonellapiaga, chiamata a esibirsi per prima. Nel leggere i nomi degli autori del brano — “M. Carducci – E. Castroni – E. Ruzzi” — Pausini ha pronunciato ‘Russi’, complice la sua nota ‘z moscia’. Immediata la battuta di Conti: “Le parole con la Z tutte a lei…”, ha scherzato il conduttore. 

A prendere in giro la cantante anche l’attore turco Can Yaman che poco dopo il suo ingresso, le ha fatto notare ingenuamente: “Io ho sentito che hai un problema con la Z”. “Ecco anche in Turchia lo sanno…”, ha replicato Conti scherzando.  

Poi un altro episodio, che sui social è stato inizialmente notato come errore, ma che errore in realtà non è. Annunciando il terzo artista in gara, la cantante ha pronunciato il nome “Sayf” come “Séif”, ripetendolo per due volte. Un ‘errore’ ripetuto anche da Conti e che, in realtà, non sarebbe affatto una svista: lo stesso rapper ha chiarito che la pronuncia corretta del suo nome è proprio “séif”, all’inglese, come la parola “safe”. 

