Sanremo 2026, Levante e il bacio con Gaia: “Non era programmato, regia non sapeva”

(Adnkronos) – “E’ un bacio d’affetto, non era programmato. La regia non lo sapeva”. Levante disinnesca il ‘caso censura’ dopo il bacio con Gaia nella serata delle cover a Sanremo 2026. Le due cantanti hanno chiuso l’esibizione con il bacio che non è stato inquadrato dalle telecamere. “Se proprio devo giustificarlo, è un bacio d’affetto. Se invece, da persone intelligenti, riteniamo che io non debba dire nulla su quel bacio, va bene così. Ci tengo a dire che non era programmato”, dice Levante rispondendo ai giornalisti in sala stampa.

La regia, quindi, non ne era a conoscenza e, di conseguenza, “non mi ha inquadrata”. “Il regista – racconta Levante – mi ha detto: ‘Mi è dispiaciuto non prendere quel bacio’. In realtà anche a me è dispiaciuto che non sia stato ripreso, però poi l’hanno pubblicato tutti”.

Un altro aspetto importante, però, “non è tanto la censura che non c’è stata, ma il fatto che questa cosa crei dibattito. Questa cosa non deve creare dibattito. Io non l’ho fatto perché volevo provocare; l’ho fatto come darei un bacio a mia sorella, a mia madre, alle mie amiche. L’ho dato così”. “Io sono anche questo, e mi sto vivendo serenamente Sanremo e la mia vita, liberamente, esattamente come voglio viverla. Non c’era nessun messaggio, c’era solo il mio modo di vivere la vita in questo momento, nel massimo della libertà. Tutto qui”, conclude Levante.

Sul tema di esprime anche Claudio Fasulo, vicedirettore del direttore Prime Time Rai. “Non censuriamo nessuno”, dice spiegando che “quando viene realizzato lo shooting di un brano musicale, viene stabilita in anticipo una sequenza di telecamere, una sorta di storyboard precostituito. Quello che è accaduto ieri sera è semplicemente questo: nella prova del mattino, che era solo una prova audio, non era presente la regia. Di conseguenza, nessuno ha potuto verificare la sequenza video, ed era l’unica prova che Gaia e Levante avevano fatto insieme”.

Il vicedirettore del Prime Time riferisce anche che durante la gara la Rai non posta contenuti sui social per concorrente, “per non interferire a favore di qualcuno”. E aggiunge: “Avevamo a disposizione la ripresa di una camera separata con il ‘bacio stretto’ ma, per rispettare questa regola, l’abbiamo pubblicata solo un secondo dopo lo stop al televoto. Lo abbiamo fatto per dimostrare che quanto accaduto in diretta è stato dovuto esclusivamente a una scelta di regia televisiva. Non censuriamo nessuno, ci mancherebbe altro”.

