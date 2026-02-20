13 C
Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello: “Sarei stato ingombrante”

(Adnkronos) – Morgan non salirà sul palco dell’Ariston nella serata delle cover di Sanremo 2026. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte.  

Il frontman dei Bluvertigo aveva annunciato la sua decisione con un post su Instagram. “Aver fatto le prove ha fatto emergere una cosa: la mia presenza era troppo ingombrante e l’effetto risultava controproducente per lui (Chiello, ndr), e invece di supportarlo, rischiava di togliergli lo spazio che merita un giovane in gara”, ha spiegato poi Morgan all’Adnkronos parlando della decisione di sfilarsi dal duetto di Sanremo, nel quale avrebbe dovuto esibirsi insieme a Chiello con il celebre brano di Luigi Tenco ‘Mi sono innamorato di te’.  

“Il repertorio di Tenco è materia delicata – dice Morgan – Quando lo si frequenta da molti anni, si sa quanto possa diventare dominante in scena. In una gara è giusto che l’interpretazione non venga sbilanciata”. “Alcuni repertori non sono neutri, portano con sé un peso specifico. Ho preferito non alterare quell’equilibrio”, spiega l’artista, che con questa esibizione sarebbe dovuto tornare sul palco dell’Ariston per la prima volta dalla celebre lite con Bugo del 2020. 

 

 

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – ‘Mi sono innamorato di te’ di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”, si legge nel post.  

 

