Firenze
giovedì 26 Febbraio 2026
Sanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con ‘Per sempre sì’

(Adnkronos) –
Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua ‘Per sempre sì’, il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il pubblico del teatro Ariston, ancora prima della sua esibizione.  

Al momento dell’annuncio sul palco da parte dell’imitatore Ubaldo Pantani e la modella russa Irina Shayk, dalla platea è partito un coro sulle note di ‘Rossetto e Caffè’, la hit di Da Vinci che ha dominato le piattaforme digitali nel 2025. L’esibizione, con tanto di coreografia, ha conquistato il pubblico tanto da meritarsi una standing ovation.  

Ma non è finita qui. Prima dell’esibizione non è mancato un piccolo siparietto esilarante con Pantani, in veste di Lapo Elkann. L’imitatore dopo l’annuncio ha mostrato il cartellino con scritto le informazioni sul brano e girandolo ha scherzato: “Il notaio approva”. Una battuta che ha sciolto la tensione del cantante, scoppiato a ridere prima della performance. 

