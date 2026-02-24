Sanremo 2026, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti

(Adnkronos) – Svelata la scaletta della prima serata di Sanremo 2026. Saranno tutti i 30 Big a calcare il palco del Teatro Ariston oggi martedì 24 febbraio: saranno votati dalla sola giuria della Sala Stampa.
Ad aprire la competizione sarà Ditonellapiaga. A chiudere la lunga maratona musicale spetterà invece a Lda & Aka 7even, che si esibiranno per ultimi.
Questo l’ordine di uscita sul palco dell’Ariston:
Ditonellapiaga
Michele Bravi
Sayf
Mara Sattei
Dargen D’Amico
Arisa
Luchè
Tommaso Paradiso
Elettra Lamborghini
Patty Pravo
Samurai Jay
Raf
J-Ax
Fulminacci
Levante
Fedez & Masini
Erman Meta
Serena Brancale
Nayt
Malika Ayane
Eddie Brock
Sal Da Vinci
Enrico Nigiotti
Tredici Pietro
Bambole Di Pezza
Chiello
Maria Antonietta & Colombre
Leo Gassmann
Francesco Renga
Lda & Aka 7even.
