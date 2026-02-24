14.6 C
Firenze
martedì 24 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, scaletta prima serata: ordine di uscita dei cantanti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Svelata la scaletta della prima serata di Sanremo 2026. Saranno tutti i 30 Big a calcare il palco del Teatro Ariston oggi martedì 24 febbraio: saranno votati dalla sola giuria della Sala Stampa.  

 

Ad aprire la competizione sarà Ditonellapiaga. A chiudere la lunga maratona musicale spetterà invece a Lda & Aka 7even, che si esibiranno per ultimi. 

Questo l’ordine di uscita sul palco dell’Ariston:  

Ditonellapiaga 

Michele Bravi 

Sayf 

Mara Sattei 

Dargen D’Amico  

Arisa 

Luchè 

Tommaso Paradiso 

Elettra Lamborghini 

Patty Pravo  

Samurai Jay 

Raf 

J-Ax 

Fulminacci 

Levante 

Fedez & Masini 

Erman Meta 

Serena Brancale 

Nayt 

Malika Ayane 

Eddie Brock 

Sal Da Vinci 

Enrico Nigiotti 

Tredici Pietro 

Bambole Di Pezza 

Chiello 

Maria Antonietta & Colombre 

Leo Gassmann 

Francesco Renga 

Lda & Aka 7even. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
16.3 °
13.3 °
64 %
1kmh
75 %
Mar
14 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1361)ultimora (1196)sport (78)Eurofocus (48)demografica (39)vigili del fuoco (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati