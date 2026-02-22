16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, sei puntate speciali per BellaMa’: Diaco affiancato da Rosa Chemical

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – ‘BellaMa’ ‘, il varietà del pomeriggio di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco, sta preparando sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo 2026, con un grande cast in studio e inviati d’eccezione in Riviera. La prima grande novità riguarda la conduzione: infatti quest’anno Pierluigi Diaco sarà affiancato da Rosa Chemical. Poi, per commentare il Festival dallo Studio 1 della Dear – Fabrizio Frizzi di Roma, ci saranno per tutta la settimana Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti. 

Si partirà già lunedì 23 febbraio, per scoprire le ultime notizie e sondare il clima sanremese, grazie a tre inviati d’eccezione: Roberta Capua, che presidierà le postazioni davanti al Teatro Ariston e alla SIAE Lounge, Domenico Restuccia dalla porta carraia dell’Ariston e Angela Achilli, che dal lungomare di Sanremo farà cantare le hit festivaliere ai fan dei cantanti in gara, tutti i giorni fino a venerdì 27 febbraio.  

Lunedì 2 marzo l’ultima puntata speciale dedicata al Festival, gli inviati, di ritorno da Sanremo, si aggiungeranno a un nuovo parterre di ospiti, composto da Rita Forte, Manuela Villa, Memo Remigi, Raffaello Tonon e Pamela Petrarolo, per commentare l’esito del Festival e fare un bilancio della 76esima edizione della kermesse canora. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16 ° C
18 °
15.4 °
49 %
2.1kmh
0 %
Dom
15 °
Lun
14 °
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1319)ultimora (1175)sport (57)Eurofocus (47)demografica (40)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati