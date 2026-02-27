12.6 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo 2026, Top & Flop della serata cover

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La serata cover di Sanremo 2026 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata, all’insegna dell’ironia.  

Elettra Lamborghini organizza un festino bilaterale all’Ariston con le Las Ketchup sulle note del tormentone ‘Asereje’ e relativa coreografia. All’Ariston anche le ‘sciure’ impellicciate si sbracciano felici a casaccio. 

 

Alla fine del duetto a tinte saffiche tra Levante e Gaia sulle note de ‘I maschi’ di Gianna Nannini, il generale Vannacci, seduto in platea all’Ariston, valuta l’intervento dell’esercito. La situazione non migliora quando Dargen D’Amico trasforma il duetto con Pupo in un manifesto pacifista, alternando il ritornello della canzone con la declamazione de ‘Il disertore’ di Boris Vian.  

 

 

 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.6 ° C
13.5 °
11.3 °
70 %
1.5kmh
75 %
Ven
12 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
17 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1495)ultimora (1332)sport (78)Eurofocus (49)demografica (36)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati