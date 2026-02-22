16 C
Firenze
domenica 22 Febbraio 2026
Sanremo 2026, tra folla e misure di sicurezza cresce l’attesa

(Adnkronos) – È solo domenica ma Sanremo, a 48 ore dal fischio d’inizio del Festival 2026, sembra già un concerto a cielo aperto. Il corridoio che recinta l’ingresso dell’Ariston, la cosiddetta ‘zona rossa’, è gremito di fan e curiosi, che sperano di incontrare qualcuno dei tanti artisti, tra big in gara e ospiti. La città sotto Sanremo cambia pelle e si trasforma in una città blindata. Le misure di sicurezza sono tra le più imponenti degli ultimi anni: anche l’aria sopra l’Ariston è off‑limits grazie a una no fly zone ampliata e a un sistema anti‑drone potenziato. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

