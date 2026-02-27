12.6 C
Sanremo 2026, tra Gaia e Levante scatta un bacio (ma non si vede)

(Adnkronos) –
Bacio sulle labbra… ma non si vede. Il duetto tra Gaia e Levante al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘I maschi’ di Gianni Nannini si è concluso proprio con un bacio sulle labbra.  

Le due artiste hanno costruito un’esibizione carica di complicità e sensualità. Inizialmente distanti sul palco dell’Ariston, nel corso della performance si sono avvicinate tra sguardi ammiccanti, movimenti sensuali e una coreografia che non è passata inosservata.  

 

Nel gran finale, tra gli applausi del pubblico, Gaia e Levante si sono scambiate un bacio sulle labbra per suggellare il duetto. Proprio in quell’istante, però, la regia ha cambiato inquadratura e il momento non è andato in diretta integralmente. Un dettaglio, tuttavia, che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. 

