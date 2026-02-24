Sanremo 2026, via alla prima serata con Can Yaman e Tiziano Ferro – Diretta

(Adnkronos) – Prende il via oggi, martedì 24 febbraio, Sanremo 2026 con la prima serata in diretta dal Teatro Ariston, in cui si esibiranno tutti i 30 Big in gara. A condurre tutte e cinque le serate del festival Carlo Conti, direttore artistico e padrone di casa, e Laura Pausini.

La prima puntata di stasera avrà come co-conduttore l’attore turco Can Yaman, fresco del successo della serie Sandokan di Rai 1. Super ospite Tiziano Ferro.

In apertura, l’omaggio al grande Pippo Baudo.

