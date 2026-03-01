13.8 C
Firenze
domenica 1 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, al televoto ha vinto Sayf: 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%.  

Nel voto totale (che univa Televoto, Giuria della Stampa e Giuria Radio), quello che ha decretato la vittoria, Sal Da Vinci è in testa col 22,2% mentre Sayf è al 21,9%, seguito da Ditonellapiaga col 20,6%, da Arisa col 18,9% e da Fedez & Masini con il 16,5%.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
13.8 ° C
13.8 °
12.3 °
70 %
1.1kmh
92 %
Dom
14 °
Lun
17 °
Mar
18 °
Mer
16 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1449)ultimora (1307)sport (68)Eurofocus (45)demografica (29)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati