Sanremo, al televoto ha vinto Sayf: 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%.

Nel voto totale (che univa Televoto, Giuria della Stampa e Giuria Radio), quello che ha decretato la vittoria, Sal Da Vinci è in testa col 22,2% mentre Sayf è al 21,9%, seguito da Ditonellapiaga col 20,6%, da Arisa col 18,9% e da Fedez & Masini con il 16,5%.

