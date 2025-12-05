Sanremo, Big e social: Instagram unisce tutti, Fedez domina

(Adnkronos) – Il palco dell’Ariston come specchio delle abitudini social delle diverse generazioni di artisti. In vista della 76esima edizione del Festival di Sanrem

o, un’analisi della società Arcadia sui profili dei 30 Big in gara rivela un panorama digitale frammentato: se Instagram si conferma il terreno comune che unisce tutti, da Patty Pravo a LDA, è su Facebook e TikTok che emergono le differenze più nette, con la Gen Z che mostra una chiara preferenza per la piattaforma di video brevi e un progressivo abbandono di quella di Meta.

Instagram si conferma la piattaforma regina e trasversale, l’unica a registrare la presenza di tutti e 30 gli artisti in gara. Unisce in modo omogeneo le generazioni, diventando il vero diario di bordo ufficiale dell’avventura sanremese per ogni concorrente. A dominare in termini di seguito è Fedez con 13,4 milioni. La top 5 prosegue con Elettra Lamborghini (7 milioni); J-Ax (2,8 milioni); Luchè (1,6 milioni) e Arisa (1,4 milioni).

Quasi un plebiscito anche per TikTok, la piattaforma preferita dai più giovani. Ben 28 artisti su 30 hanno un profilo attivo. Le uniche eccezioni sono Patty Pravo e Maria Antonietta (che duetterà con Colombre). Anche qui, Fedez guida la classifica dei follower (6,2 milioni). A seguire: Elettra Lamborghini (3,2 milioni); J-Ax (659 mila); Aka 7even (620 mila) e Sal Da Vinci: (549 mila).

La vera frattura emerge però su Facebook. Nonostante sia la piattaforma con il maggior numero di utenti attivi in Italia, ben 8 artisti in gara, appartenenti principalmente alla Gen Z, non hanno una pagina ufficiale. Gli assenti sono la Gen Z: LDA (classe 2003), Aka 7even (2000), Chiello (1999), Samurai Jay (1998), Tredici Pietro (1997), Eddie Brok (1997). E dai Millennial: Nayt (1994), Maria Antonietta (1987). La classifica dei più seguiti su Facebook sono: Fedez (2,5 milioni); J-Ax (2,2 milioni); Elettra Lamborghini (1,4 milioni); Francesco Renga: (943mila) e Arisa (727 mila).

