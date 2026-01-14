12.4 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, Carlo Conti e l’ipotesi Madonna: “Impossibile, strada non percorribile”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Madonna al Festival di Sanremo? La smentita arriva direttamente da Carlo Conti, intervenuto durante il seminario sulla kermesse canora alla Scuola di giornalismo di Perugia. “Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al festival di Sanremo – ha detto Conti, parlando agli allievi del master – si è creato questo cortocircuito perché Madonna ha cantato ‘La bambola’ di Patty Pravo, che è una delle artiste in gara. Ma non credo sia percorribile questa strada”.  

Incalzato dalle domande dei giovani praticanti della Scuola di Perugia, Conti ha raccontato il suo stato d’animo, alla vigilia del suo quinto festival da conduttore e direttore artistico. “E’ una macchina a ciclo continuo, in cui la preparazione comincia il giorno dopo la chiusura del festival precedente”. Ma durante le cinque giornate della gara, Conti è rilassato: “Per me è un momento di divertimento, mentre tutti sono in tensione, io mi scambio messaggi nella chat con Panariello e Pieraccioni”.  

 

Come ha convinto Laura Pausini ad affiancarlo alla conduzione in tutte e cinque le serate? “Ho capito che aveva una gran voglia di farlo, di mettersi in gioco e di divertirsi con me”, dice Conti. “Laura è molto spontanea, se riusciremo a tirar fuori questa sua caratteristica, lavorando molto sull’improvvisazione, senza nulla di scritto, sarà una chiave vincente”. Poi svela la sua soddisfazione più grande: quando, “finito il festival, salgo in macchina e accendo la radio, dove trasmettono le canzoni di Sanremo”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.4 ° C
14.2 °
11.6 °
70 %
1.8kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1011)ultimora (917)Eurofocus (41)demografica (29)sport (24)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati