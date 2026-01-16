14 C
Firenze
venerdì 16 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di Spagna

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Carlo Conti porta Sanremo nel cuore di Roma. Il conduttore è sbarcato oggi in piazza di Spagna, a Roma, per la registrazione dell’ultimo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ con l’orchestra di Santa Cecilia.  

Intercettato dai cronisti il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo frena le attese su possibili annunci. “Niente annuncio oggi, siamo qui per girare lo spot. Nel cuore di Roma”, ha dichiarato Conti.  

Non è mancato un momento di leggerezza. Alla domanda se i romani riusciranno a intonare “Con te partirò” di Andrea Bocelli, uno dei brani della campagna, Conti ha risposto con una battuta che omaggia la città: “Certo, e semmai optiamo per ‘Roma nun fa la stupida stasera’”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14 ° C
14.8 °
13.2 °
67 %
1kmh
0 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
9 °
Mar
6 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1139)ultimora (1022)Eurofocus (50)demografica (36)sport (31)Serie A (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati