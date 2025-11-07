Sanremo, Carlo Conti: “Verso i 28 Big, non credo di riuscire a stare nei limiti”

(Adnkronos) – Il cast del Festival di Sanremo 2025 potrebbe essere più numeroso del previsto. A rivelarlo è il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che, rispondendo alla domanda dei giornalisti in occasione della conferenza di presentazione di Sanremo Giovani, apre alla possibilità di aumentare il numero dei Big in gara.

“Il numero dei Big dovrebbe essere 26, ma credo di non riuscire a stare nei limiti che ci siamo dati. Penso di arrivare a 28. La scelta è davvero difficile”, ammette il direttore artistico, sottolineando la complessità del lavoro di selezione.

Questa difficoltà si riflette anche sulla data di annuncio dei partecipanti e Conti esprime il desiderio di anticipare i tempi.

“La mia intenzione sarebbe quella di annunciare i nomi il 23 novembre, anche per evitare la concomitanza con la finale dello Zecchino d’Oro del 30”, dove Conti è presentatore e direttore artistico. Tuttavia, aggiunge: “Cercherò di farcela per il 23, ma già so che non ci riuscirò. Molto probabilmente l’annuncio avverrà il 30 novembre. Avrò bisogno di un’altra settimana di insonnia per decidere”, anche perché la data ultima per candidare i brani è il 17 novembre.

