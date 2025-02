Sanremo, Carolina Kostner apre le candidature per i tedofori a Milano Cortina 2026

(Adnkronos) –

Milano Cortina 2026 arriva a Sanremo. Nella seconda serata del Festival, è salita sul palco dell’Ariston anche la campionessa Carolina Kostner. Bronzo a Sochi 2014 nel pattinaggio artistico su ghiaccio, l’azzurra ha raccontato insieme a Carlo Conti il viaggio della fiamma olimpica su e giù per l’Italia, annunciando l’apertura delle candidature per diventare tedofori ai Giochi invernali del prossimo anno. Scesa la scalinata dell’Ariston sulle note di “Cuori di tempo”, canzone scritta da Red Canzian proprio per Milano Cortina 2026, la Kostner ha subito scherzato con il direttore artistico del Festival: “Ormai ci siamo, mancano meno di 365 giorni alle Olimpiadi e qui parliamo del viaggio della fiamma, da Roma a

. Il viaggio della fiamma paralimpica si concluderà invece a Verona”. L’azzurra ha poi spiegato come inviare una candidatura per diventare tedofori: “Saranno 10.502 e tutti gli italiani potranno candidarsi sul sito milanocortina2026.org”. Poi, la sorpresa. Carolina ha svelato che, oltre a lei, anche Carlo Conti sarà tedoforo quando la fiamma passerà a Firenze: “Ora dovrai allenarti”. Ma come si diventa tedofori? Tutti i nati prima del 5 dicembre 2011 potranno candidarsi sul sito ufficiale della Fondazione Milano Cortina 2026. Ogni candidato avrà l’opportunità di raccontare la propria storia e spiegare il desiderio di far parte di questa esperienza. Un’occasione unica che consentirà di portare con sé un ricordo indelebile e significativo: essere tra i protagonisti del viaggio della fiamma, una tappa iconica verso i Giochi olimpici e paralimpici. Questo simbolo di unione e uguaglianza coinvolgerà tutta l’Italia, unendo luoghi e comunità e attraversando alcune tra le più belle località al mondo. Tutti i tedofori rappresenteranno i valori dello sport e i principi olimpici e paralimpici, promotori di un messaggio di parità per un mondo dove non esistono differenze.

La fiamma sarà a Roma il 5 dicembre e poche ore dopo inizierà il suo viaggio lungo la penisola. Sarà a Napoli a Natale, mentre festeggerà il nuovo anno a Bari. Il 26 gennaio volerà invece a Cortina d'Ampezzo, a 70 anni esatti dalla cerimonia d'apertura dei Giochi del 1956, per poi concludere il suo tragitto a Milano la sera di venerdì 6 febbraio 2026. Con uno spettacolare ingresso a San Siro per la cerimonia inaugurale.