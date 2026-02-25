Sanremo, Conti: “Molto contento risultato ascolti, ho stesso sorriso dello scorso anno”

(Adnkronos) – Carlo Conti si gode i risultati della prima serata di Sanremo 2026. “Sono molto contento per il bel risultato di ieri sera. Lo scorso anno avevo questo sorriso, quest’anno non ho battuto me stesso ma ho lo stesso sorriso e la stessa serenità. Contento che rimane un risultato altissimo, il festival sta bene e lo dimostrano questi numeri. Io e Ama (Amadeus, ndr) siamo nei primi 4 posti, e quindi particolarmente orgogliosi insieme a Claudio Baglioni”. Così il direttore artistico del festival commentando il dato d’ascolto della prima serata del 76mo festival di Sanremo.

“Se mi aspettavo questi ascolti? Pensavo un po’ meno, pensavo 55% (di share, ndr), quando ho visto 58% ero molto contento. Pensavo ad una flessione maggiore per la controprogrammazione, per il periodo, per tanti motivi che avevamo evidenziato in queste riunioni preliminari”, ha continuato Conti, “il fatto di essere comunque a questi livelli, che ancora sia così alto, mi rende contento: il festival è in buona salute”, aggiunge Conti.

E sulla co-conduttrice Pausini, il direttore artistico sottolinea: “Laura è stata semplicemente strepitosa”.

Sono stati 9.600.000 gli spettatori della prima serata di Sanremo 2026, con una media del 58% di share nella total audience per l’esordio del Festival.

L’ascolto medio della serata d’esordio dell’anno scorso, dalle 21.15 all’1.20, fu di 12.630.000 spettatori con il 65.3% di share. Il dato di share di ieri sera è il quarto migliore risultato dal 1997 ed è superiore al dato delle edizione 2021 (share 46,6%) e 2022 (share 54,7%) guidate da Amadeus. Le uniche quattro edizioni che hanno fatto meglio in termini di share sono state le ultime tre (2023 con il 62,5%, 2024 con il 65,1%, 2025 con il 65,3) e l’edizione condotta nel 1997 da Mike Bongiorno (share 58,74%).

La prima parte della serata d’esordio di Sanremo 2026, dalle 21.42 alle 23.34, è stata seguita da 13.158.000 spettatori con il 57,7% di share, mentre la seconda parte, dalle 23.38 all’1.32, da 6.045.000 spettatori con il 58,7% di share.

L’anno scorso la serata inaugurale del festival era stata seguita nella prima parte, dalle 21.15 alle 23.26, da 16.200.000 spettatori con il 63,7% di share e nella seconda seconda parte, dalle 23.30 all’1.20, da 8.300.000 spettatori con il 69,3%.

