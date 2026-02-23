Sanremo, dalla voce alla postura: “Prepararsi come per una maratona”

(Adnkronos) – Sanremo 2026 è alle porte e la macchina del festival sta scaldando i motori. Sarà una lunga settimana che metterà a dura prova i cantanti: tra i 30 Big in gara, 10 salgono per la prima volta sul palco dell’Ariston. Veterani o debuttanti, per tutti la mente e il fisico saranno messi a dura prova da un evento che è la maratona televisiva per eccellenza. Il festival “si configura come un vero e proprio ‘stress-test’ biologico e psicologico per gli artisti in gara. La partecipazione alla kermesse richiede un impegno che trascende la semplice competenza tecnica canora, mettendo a dura prova psico-fisicamente i cantanti. L’artista che calca il palcoscenico del Teatro Ariston è sottoposto a un carico di lavoro che per intensità è paragonabile a quello di un atleta d’élite impegnato in una competizione”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute è Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa dell’università del Salento.

“Ovviamente l’ansia da prestazione non è solo problema psicologico”, spiega: “Si traduce in una contrazione involontaria dei muscoli elevatori della laringe, alterando la biomeccanica del tratto vocale e forzando l’artista a ‘spingere’ per ottenere il volume desiderato, innescando così un circolo vizioso di affaticamento e potenziale danno tissutale. A questo – descrive lo specialista – si aggiunge una secrezione prolungata di cortisolo, l’ormone dello stress. Se nel breve termine questo ormone permette di gestire nel breve termine la performance, la sua persistenza nei 5 giorni del festival può portare a conseguenze potenzialmente dannose come l’indebolimento del sistema immunitario, rendendo le mucose delle corde vocali più suscettibili a infezioni virali o batteriche. “Se a oltre a questo aggiungiamo come le corde vocali siano soggette a una frizione meccanica estrema, è comprensibile pensare come, in condizioni di stanchezza, la chiusura glottica diventa inefficiente, portando alla formazione di edemi (gonfiori) o, nei casi di abuso prolungato, addirittura a lesioni organiche come noduli o polipi”, prosegue Bernetti, anche segretario generale Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa.

“La raucedine e la perdita del controllo delle note alte sono i segnali d’allarme che indicano una sofferenza della mucosa”, avverte il medico-fisiatra. “Situazione che si aggrava ancora di più – sottolinea – in condizioni di reflusso gastrico. Da questo punto di vista esistono diversi protocolli atti ad agire non solo sulla soppressione dei sintomi, ma anche sull’eliminazione delle cause attraverso l’equilibrio della performance e dello stile di vita”. Un aspetto spesso sottovalutato è poi quello posturale. “La postura – precisa l’esperto – non è solo una questione estetica, ma la base architettonica su cui poggia lo ‘strumento’ vocale. Infatti, esiste una correlazione diretta tra l’allineamento della colonna vertebrale e l’efficienza del diaframma”.

Come si può intervenire? “E’ fondamentale fare attenzione all’ idratazione, che è uno dei pilastri della salute vocale – risponde Bernetti – Non basta bere acqua subito prima di cantare. Le corde vocali vengono idratate per via sistemica, occorre quindi bere costantemente a piccoli sorsi durante tutto l’arco della giornata. In alcuni casi sono utili vaporizzazioni o inalazioni di soluzione fisiologica, o acqua termale, che possono aiutare a mantenere l’umidità superficiale della mucosa”.

Nel caso della postura? “Una colonna vertebrale flessibile e ben allineata permette alla laringe di muoversi liberamente. Se la curva lordotica cervicale è accentuata (iperlordosi), o se la testa è proiettata in avanti, i muscoli anteriori del collo subiscono un allungamento passivo che blocca la laringe verso l’alto, impedendo il corretto passaggio tra i registri vocali – analizza lo specialista – Una postura instabile, magari anche causata dall’uso di calzature inadeguate o da una base d’appoggio troppo stretta, costringe il corpo a cercare stabilità attraverso contrazioni muscolari non necessarie che si riflettono inevitabilmente sul timbro vocale”.

Secondo Bernetti, “per affrontare il Festival di Sanremo in condizioni ottimali l’artista deve adottare una routine rigorosa che integri dieta, allenamento fisico e igiene vocale sin da mesi prima dell’evento. L’evento richiede una consapevolezza che va ben oltre il talento musicale. Il successo sul palco dell’Ariston è il risultato di un equilibrio tra preparazione atletica, stabilità posturale, igiene alimentare e resilienza psicologica. La prevenzione delle problematiche fisiche non è un atto isolato – conclude il medico-fisiatra – ma un percorso che coinvolge un’équipe multidisciplinare. La sfida non è solo cantare bene una sera, ma riuscire a mantenere la stessa qualità e brillantezza per tutta la durata della manifestazione”.

