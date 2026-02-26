Sanremo, Dargen D’Amico s’infuria per esposto Codacons: “Pubblicità occulta? Mai avuto accordi”

(Adnkronos) – “Non ho accordi con Aperol. Non ho accordi con nessuno. Ho indossato un fiore. Non mi pare che i fiori siano proprietà privata per il momento. Mi dispiace se ho dato l’immagine sbagliata di uno che beve l’Aperol perché a me non piace”. Dargen D’Amico s’infuria per l’accusa di pubblicità occulta rivoltagli dal Codacons e chiede al giornalista di ‘Open’ che gli fa notare la contestazione dell’associazione dei consumatori: “Ma prima di scrivere queste cose fate delle verifiche? C’era un logo? C’era un brand? Tu stai facendo pubblicità a un’azienda”.

Nel corso di una conferenza all’Ariston Roof, la temperatura della discussione con la stampa si alza ulteriormente quando il cantante, in gara con il brano ‘Ai Ai’, che ironizza amaramente sull’intelligenza artificiale, parla dei rischi sempre più concreti che questa comporta anche per l’informazione e torna a citare il caso della foto ‘fake’ dei due poliziotti sugli scontri di Torino. Ne nasce un acceso confronto con le giornaliste dell’Ansa sedute in prima fila. “Avete diffuso una foto taroccata senza verificare”, è l’accusa dell’artista. “Per noi la Polizia di Stato è una fonte attendibile”, ribatte una giornalista della testata chiamata in causa. “Per te non lo è?”, chiede la giornalista all’artista. Che replica: “Evidentemente no”.

