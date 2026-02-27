11.9 C
venerdì 27 Febbraio 2026
Sanremo, Denny Mendez interrompe Vannacci: “Non sono molto d’accordo con lei”

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Non sono molto d’accordo con lei Vannacci”. Denny Mendez ha interrotto così il generale Roberto Vannacci, mentre si era soffermato a scambiare qualche parola con i giornalisti in coda per l’ingresso al teatro Ariston, dove si trova per assistere al festival di Sanremo. Anche l’attrice ed ex modella era in fila per entrare: è passata dietro Vannacci e dopo averlo apostrofato ha proseguito verso l’entrata del teatro. Vannacci si è girato a guardarla con un sorriso senza rispondere, proseguendo poi l’intervista con i cronisti. 

