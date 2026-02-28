11.6 C
sabato 28 Febbraio 2026
Sanremo, è la sera della finale: sul palco Frassica, Cardinaletti e Bocelli – Diretta

REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È arrivato il momento della finale del festival di Sanremo 2026. Oggi, sabato 28 febbraio, al teatro Ariston si incorona il vincitore della kermesse musicale, l’ultima condotta da Carlo Conti. Accanto a lui co-conducono Laura Pausini, Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica. Durate la serata si parlerà di femminicidi con Gino Cecchettin, il superospite è Andrea Bocelli. 

Si esibiscono tutti e 30 i cantanti in gara nella categoria campioni e le canzoni saranno votate dal pubblico con il televoto, dalla giuria della sala stampa, tv e web e dalla giuria delle radio. Le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. Il risultato di questa votazione sarà sommato al risultato della prima, seconda e terza serata, al fine di determinare quindi una classifica delle 30 canzoni in gara. 

Dal Suzuki Stage stasera si esibiscono live i Pooh, mentre dalla Costa Toscana c’è, come ogni sera, Max Pezzali. 

