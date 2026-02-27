Sanremo, ecco la classifica della terza serata: i 5 cantanti al top per televoto e radio

10.3 C
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Sono i primi cinque classificati della terza serata di Sanremo 2026 che ha visto esibirsi i restanti 15 Big, dopo i primi 15 della serata di ieri. La classifica provvisoria della serata è stata determinata dal voto congiunto della Giuria delle Radio e del Televoto. La classifica provvisoria risultante ha svelato la Top 5 di serata in ordine casuale. 

Stasera si sono esibiti: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro.  

Ieri sera era toccato a: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso. E in Top 5 erano entrati Tommaso Paradiso, Lda & Aka 7Even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

