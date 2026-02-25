12 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, “Elettra Lamborghini si na pret”. L’urlo in platea (lo stesso a Rose Villain)

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Elettra Lamborghini si na pret”. Dopo l’episodio dello scorso anno, quando al Festival di Sanremo 2025 dalla platea dell’Ariston uno spettatore urlò la frase ‘Si na pret’ a Rose Villain, il siparietto si è ripetuto anche quest’anno. Protagonista, questa volta, Elettra Lamborghini, in gara con il brano ‘Voilà’. Poco prima della sua esibizione dalla platea si è sentito uno spettatore urlare ‘si na pret’.  

Se si tratti dello stesso spettatore dello scorso anno non è dato saperlo, ma l’espressione – tipica del dialetto napoletano che tradotta significa ‘sei una pietra’ – non è passata inosservata nemmeno questa volta.  

Nel 2025 Rose Villain aveva accolto il ‘complimento’ con ironia, presentandosi il giorno dopo in giro per Sanremo con una maglia personalizzata con la scritta ‘Si na pret’. Chissà se anche Elettra Lamborghini deciderà di replicare allo stesso modo il nuovo tormentone sanremese. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
12 ° C
13.1 °
10.6 °
71 %
0.5kmh
99 %
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1486)ultimora (1311)sport (86)Eurofocus (52)demografica (37)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati