Sanremo, il ‘disturbatore’ Paolini irrompe al Tg1: “Conti bisex”. E lui risponde…

(Adnkronos) – Irruzione del disturbatore Gabriele Paolini nel bel mezzo del Tg1 a pochi minuti dall’inizio del festival di Sanremo 2026. Durante un collegamento con l’inviato a Palazzo Chigi, si è sentita improvvisamente una voce fuori campo urlare: “Paolini dice Carlo Conti bisessuale”, e la voce era quella ben nota del ‘disturbatore’ Gabriele Paolini. La conduttrice del telegiornale, Laura Chimenti, ha subito interrotto il collegamento visibilmente contrariata. “E’ il solito disturbatore”, ha detto, passando poi ad un altro servizio. Il collegamento con Francesco Maesano da Palazzo Chigi è poi andato in onda successivamente senza ulteriori incidenti. In chiusura di Tg, la replica a sorpresa di Carlo Conti: “Il mio tipo è Laura e non Can…”, ha chiosato ironicamente Conti nel collegamento al Tg1 accanto a Laura Pausini e Can Yaman. 

