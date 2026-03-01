Sanremo, la battuta di Conti alla moglie scatena polemiche. E lui replica: “Ha riso con me”

(Adnkronos) –

Carlo Conti mette la parola fine sull’ultima polemica di Sanremo 2026. Oggi, domenica 1 marzo, il conduttore ha risposto a chi lo criticava per aver ‘impedito’ alla moglie Francesca Vaccaro di vestirsi come una delle ballerine che hanno animato la finale del festival che ha incoronato Sal Da Vinci davanti a Sayf e Ditonellapiaga.

Dopo l’esibizione di Samurai Jay, in cui sul palco dell’Ariston si sono esibite diverse ballerine, Conti è sceso in platea, dove in prima fila era presente la moglie e si è lasciato andare a una battuta giudicata di cattivo gusto: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!”, aveva detto Conti ridendo.

Sul web si sono scatenate le polemiche e così oggi il conduttore ha deciso di chiudere ogni discorso. Conti ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram ufficiale, postando la foto della ballerina in questione con la didascalia: “Ps. Mia moglie ha capito di quali jeans parlavo ed ha riso con me”, il tutto accompagnato dall’hashtag leggerezza.

