Sanremo, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara oggi

(Adnkronos) – Dopo aver ascoltato ieri tutti i cantanti in gara quest’anno a Sanremo 2026, in occasione della seconda serata di oggi mercoledì 25 febbraio a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15). 

 

A salire sul palco dell’Ariston stasera saranno Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso i 15 big che canteranno stasera sul palco dell’Ariston. 

Domani invece sarà il turno di Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luché, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Raf, Sayf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Serena Brancale, Tredici Pietro. 

