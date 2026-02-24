Sanremo: la Top 5 di Sisal della prima serata, favorita Ditonellapiaga a 1,12

12.1 C
(Adnkronos) – L’attesa è finita, i 30 Big di Sanremo sono pronti a sfidarsi e gli esperti Sisal hanno pronosticato chi, in questa prima serata, potrebbe aggiudicarsi un posto nelle prime cinque posizioni della classifica. Quali sono gli artisti in lizza per questo piazzamento? Un posto sembrerebbe essere riservato a Ditonellapiaga, offerta a 1,12.  

Insieme a lei nella Top 5 ci sono anche Fulminacci e Sayf a 1,25, la coppia Maria Antonietta e Colombre a 1,50 e Serena Brancale a 1,65. Mentre Ermal Meta e Tommaso Paradiso che, a 2,25, se la giocheranno tutta per raggiungere questo primo traguardo. Possibili sorprese però potrebbero arrivare anche da Malika Ayane, a 2,50, Tredici Pietro a 2,75 e dal nuovo duo Fedez-Masini proposto a 3,00 tra i primi 5 nella serata di inizio Festival. 

Questo Festival si preannuncia ricco di sorprese. A poche ore dal via, gli esperti Sisal indicano come favorita per la vittoria finale Serena Brancale, davanti a tutti a 3,50, segue la coppia Fedez-Masini, a 5,00, con Sayf e Tommaso Paradiso sul terzo gradino del podio, a 7,50. 

spettacoli

