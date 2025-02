Sanremo, ‘ladra di yacht’ arrestata a Portosole: l’audace colpo sventato per un soffio

(Adnkronos) – Ha tentato di rubare un grande yacht ormeggiato a Portosole, lo scalo turistico di Sanremo. Un furto insolito avvenuto nella tarda serata dello scorso 31 gennaio, sventato dagli agenti del commissariato di polizia avvertiti del tentativo mentre all’interno era presente l’equipaggio. L’autrice è una donna francese di 49 anni, arrestata per il reato di furto aggravato. Appena arrivati sul posto gli agenti hanno notato lo yacht distante alcuni metri dal molo di ormeggio con le cime sganciate; il comandante del natante ha attirato l’attenzione degli agenti riferendo che sulla prua della barca vi era una donna che si era nascosta in un locale di servizio. Ad andare in soccorso dei poliziotti gli ormeggiatori di servizio che li hanno scortati verso l’imbarcazione tramite un gommone di servizio. Raggiunto lo yacht gli agenti hanno preso in consegna la 49enne che alla vista degli agenti ha “mollato” le cime e mentre la barca si allontanava dal molo ha tentato ripetutamente di metterla in moto, ma invano a causa dell’assenza della chiave di accensione. Una volta in commissariato ha fornito agli agenti dati anagrafici corrispondenti a quelli di un uomo di origini estoni e dell’età di circa 33 anni, ma la stessa era priva di documenti di identità, inoltre la donna non ha proferito alcuna parola, ma si è espressa solo a gesti con gli agenti, con i quali ha comunicato per iscritto in lingua inglese, specificando di non riuscire ad esprimersi in maniera verbale a causa di problemi legati alla sua infanzia. Durante la permanenza negli uffici del commissariato, tramite uno scambio informativo con altre forze di polizia, gli agenti hanno appreso che la donna alcuni giorni prima aveva cercato di porsi alla guida di uno yatch nel Comune di Ventimiglia fingendosi armatore, ma una volta scoperta era stata allontanata e identificata per una donna francese di 49 anni residente a Nizza e in quella circostanza la donna aveva parlato normalmente (non a gesti) in francese. Inoltre la donna è stata trovata in possesso di una carta di circolazione di uno scooter che aveva tentato di rubare poche ore prima senza però riuscire nell’intento poiché scoperta dal proprietario e messa in fuga. Il giudice del tribunale di Imperia, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Imperia; al termine dell’udienza è stata accompagnata alla frontiera di Ventimiglia e riammessa in territorio francese. La donna, oltre che per il furto dello Yacht, è stata anche deferita in stato di libertà per i reati di furto della carta di circolazione dello scooter e per le false attestazioni di identità fornite agli agenti intervenuti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)