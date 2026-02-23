Sanremo, l’appello di La Russa a Conti: “Garantire presenza riparatoria di Pucci”

(Adnkronos) – In un video pubblicato sui propri canali social, il presidente del Senato Ignazio La Russa è intervenuto sulla recente polemica che ha coinvolto il comico Andrea Pucci in relazione alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La Russa ha citato la conferenza stampa di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, confermando che l’invito rivolto a Pucci era stato libero da condizionamenti esterni. Tuttavia, il comico ha deciso di rinunciare alla partecipazione a seguito di quelle che La Russa definisce “intollerabili accuse, minacce e aggressioni”.

Secondo il presidente del Senato, l’ostilità nei confronti di Pucci sarebbe scaturita da critiche ideologiche, con l’accusa principale di “non essere di sinistra”. Nel video, La Russa esprime piena solidarietà ad Andrea Pucci, dicendo di comprendere la sua scelta di non voler “mettere a rischio il proprio equilibrio”. Allo stesso tempo, si rivolge direttamente a Conti per chiedere un gesto riparatore: “Mi aspetto magari una sorpresa. Ci sono tanti modi per ripagare l’ingiusta sofferenza e l’ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a ‘gettare la spugna’. Spetta al conduttore trovarne uno per far sì che la presenza riparatoria dell’artista sia comunque garantita”, le parole della seconda carica dello Stato.

Invitato da Carlo Conti come coconduttore di giovedì 26, il comico si è ritirato dopo i commenti critici e le minacce ricevute online per alcuni post del passato in cui festeggiava i successi del centrodestra e derideva la leader del Pd Elly Schlein. Dopo l’annuncio del ritiro, la premier Giorgia Meloni è intervenuta parlando di “linciaggio politico”.

Oggi in conferenza stampa Carlo Conti, alle domande sull’invito ad Andrea Pucci e sulle polemiche politiche che ne sono seguite, ha risposto: “Non pensavo assolutamente che Andrea Pucci suscitasse tutte queste polemiche: è stato ospite di miliardi di trasmissioni, ha fatto programmi di grande successo, è stato miliardi di volte ospite a Zelig, a settembre gli abbiamo dato il premio all’Arena di Verona per i suoi incassi teatrali. Sono andato a teatro a vederlo e non ci ho trovato niente di sconvolgente. Quando penso di invitare un artista non è che gli chiedo come la pensa, cosa vota, da che parte è. Io cerco un artista che secondo me poi deve fare qualcosa di importante su quel palco e in quel caso di divertente. Mi dispiace umanamente e professionalmente per lui”. Sul ritiro dal festival, “da un lato lo posso anche capire – ha aggiunto Conti – perché voi tutti eravate testimoni di quello che è successo a un grande fuoriclasse come Crozza su quel palcoscenico: quindi lui ha avuto paura di reazioni. Ha preferito fare un passo indietro”.

