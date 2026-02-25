Sanremo, Laura Pausini ‘dark edition’: scende le scale e il web vede Morticia Addams

18.5 C
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Al Festival di Sanremo 2026 c’è chi punta sulle canzoni, chi sul macinare punti al Fantasanremo e poi c’è Laura Pausini, che riesce a far parlare di sé anche solo scendendo le scale. Tra doppi sensi e un guardaroba che finisce in trending topic in tempo reale, la co‑conduttrice ha regalato al Festival una serie di siparietti che hanno acceso l’Ariston e i social.  

L’ultimo look – un elegantissimo abito in velluto firmato Giorgio Armani – abbinato ai suoi lunghissimi capelli neri lasciati sciolti e liscissimi ha fatto il giro del web in un lampo. E da lì al paragone con Morticia Addams il passo è stato brevissimo: non solo la Morticia iconica di Catherine Zeta‑Jones nella serie ‘Mercoledì’, ma anche quella storica interpretata da Anjelica Huston nei film cult degli Anni 90.  

Sul social X rimbalzano commenti di ogni tipo: c’è chi parla di “stesse vibes di Morticia Addams” e chi ribattezza la pop star “Morticia Addams Pausini”.  

© Riproduzione riservata

