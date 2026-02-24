12 C
Sanremo, Laura Pausini interrotta dalle risate: Dargen D’Amico si ‘autospoilera’

(Adnkronos) – Chi fa da sè… fa per tre! Sul palco del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini stava per presentare il prossimo artista, Dargen D’Amico: “Un artista con ironia tagliente e ritmi…”. Peccato che la co-conduttrice è stata interrotta dalle risate del pubblico presente all’Ariston e non ha potuto finire la frase.  

“Anche io voglio ridere, che è successo?”, ha detto la cantante divertita e un po’ spiazzata. In realtà, alle sue spalle Dargen D’Amico stava già per fare il suo ingresso sul palco dalle scale, facendo così un ‘auto spoiler’ al pubblico. Quando il cantante si è reso conto di aver interrotto la presentazione ha fatto qualche passo indietro… ma troppo tardi. “E allora diciamolo: Dargen D’Amico!”, ha urlato Pausini. Il cantante ha fatto così il suo debutto sul palco senza bisogno di presentazioni.  

spettacoli

