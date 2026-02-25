14.4 C
Firenze
mercoledì 25 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, Naike Rivelli furia contro Fedez: “Si sente il re di stic…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Naike Rivelli furia contro Fedez a Sanremo. La figlia di Ornella Muti ha condiviso sui social un video destinato a far discutere in cui punta il dito contro il rapper, in gara alla kermesse canora in coppia con Marco Masini. “Ho visto una roba sconvolgente”, ha esordito Naike Rivelli. 

Secondo la versione di Rivelli, Fedez avrebbe occupato l’area hospitality del Festival, Casa Sanremo, accompagnato da una folta sicurezza bloccando addirittura il passaggio: “Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Viaggiamo in tutto il mondo e abbiamo conosciuto tutte le celebrità del mondo. Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia non-so-che-cosa”, ha detto.  

 

Nel video, Rivelli non risparmia parole dure e provocatorie, con tono acceso ha continuato: “Ha bloccato tutta casa Sanremo passando con qualcosa come sette persone come se fosse il re di stic***i. Tutti noi bloccati. Io volevo uscire per prendere una boccata d’aria e ho dovuto spingere questo ragazzetto impazzito”. 

“Palle zero… tutto zero. Non diventate così, fidatevi di me”, ha concluso.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.4 ° C
15.5 °
12.1 °
66 %
1.3kmh
0 %
Mer
14 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1474)ultimora (1299)sport (86)Eurofocus (52)demografica (37)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati