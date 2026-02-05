10.5 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sanremo, nasce ‘Casa Vessicchio’: uno spazio dedicato ai giovani talenti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
In occasione della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, dal 23 al 28 febbraio, apre a Sanremo ‘Casa Vessicchio’, un nuovo hub dedicato alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti. Il progetto, ideato e voluto dal Maestro Peppe Vessicchio, prende vita sul Lungomare Vittorio Emanuele II, 31. 

Realizzata in accordo con la famiglia del Maestro – scomparso a 69 anni il Vessicchio l’8 novembre 2025 – nel pieno rispetto della visione del Maestro, la Casa è pensata come un luogo di scambio, divulgazione e crescita condivisa, dove la cultura e la creatività dialogano con il piacere della convivialità. 

Durante la settimana del Festival, lo spazio ospiterà format ed eventi, configurandosi come un punto di riferimento per artisti, professionisti e appassionati, con un focus sulla valorizzazione dei talenti emergenti. La missione, infatti, è offrire opportunità ai giovani artisti, proseguendo l’impegno che Peppe Vessicchio ha da tempo fatto proprio, anche attraverso il suo ruolo nella Peparini Academy. Il progetto è stato ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli, e organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.5 ° C
10.9 °
9.9 °
78 %
3.1kmh
75 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
14 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1571)ultimora (1398)sport (75)Eurofocus (58)demografica (40)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati