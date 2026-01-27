10.9 C
Sanremo, per i bookies Sisal restano favoriti Paradiso e Fedez ma sale Sayf

(Adnkronos) – Dopo l’ascolto dei brani in gara al Festival Sanremo da parte della stampa e la pubblicazione della prime pagelle, secondo gli esperti Sisal Tommaso Paradiso, con la sentimentale ‘I Romantici’, e la coppia Fedez-Masini, con il brano ‘Male necessario’, si confermano tra i favoriti alla vittoria, entrambi offerti a 6,00. Ma la vera sorpresa è la scalata di Sayf: il giovane rapper italo-tunisino della scuola genovese è in lavagna anche lui a 6,00 e si candida al ruolo di underdog di questa 76ª edizione con la sua “Tu mi piaci tanto”. 

Ermal Meta, a 7,50, con la sua “Stella Stellina” si piazza alle spalle dei favoriti, seguito da Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fulminacci: tutti appaiati a 12,00. Più indietro altri nomi di calibro come Malika Ayane, a 20, Levante, Michele Bravi e Enrico Nigiotti, tutti a 33. Patty Pravo, una delle artiste con più partecipazioni nella storia del Festival, è data a 50. 

Tra i meno favoriti anche Raf e Francesco Renga, volti storici della kermesse, J-AX, Leo Gassmann e le esordienti all’Ariston Bambole di Pezza. Tutti offerti a 100. La vittoria sembra ancora più lontana per Elettra Lamborghini, Samurai Jay, LDA e Aka 7even, dati a 200. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

